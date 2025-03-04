Дятлова рассказала, какие военно-мемориальные объекты отремонтируют к 9 Мая (фото)

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В Калининграде подрядчик приступил к ремонту военно-мемориальных объектов в рамках подготовки к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Все работы должны быть завершены к 9 Мая. В общей сложности предстоит привести в порядок и освежить семь объектов. Об этом сообщила в своем телеграм-канале сити-менеджер Елена Дятлова.

Как уточнила Дятлова, в Южном парке у памятного знака героям комсомольцам, погибшим при штурме Кенигсберга, покрасят постамент и стелу. У братской могилы советских воинов на улице Нарвской покрасят стены и парапет. У мемориального комплекса на улице Лукашева в Чкаловске покрасят надписи на мемориальных досках, восстановят декоративную штукатурку и загерметизируют швы. На братской могиле на улице Герцена в зеленом массиве загерметизируют швы облицовки, заштукатурят две стелы и покрасят надписи на гранитных плитах.  

Кроме того, на братской могиле советских воинов на Киевской также покрасят надписи на мемориальных плитах. На памятном знаке «Самолет МИГ-19С», установленном в честь ветеранов военно-воздушных сил на улице Маршала Борзова,58, заменят четыре плиты на постаменте и загерметизируют швы. Также покрасят надписи на эпитафиях на братской могиле на холме в парке Победы.

Фото из ТГ-канала Елены Дятловой

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