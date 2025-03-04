Янтарный комбинат возобновил добычу в Приморском карьере (фото)

Калининградский янтарный комбинат 3 марта возобновил добычу в Приморском карьере после зимнего перерыва. План по добыче на этот год составляет 600 тонн янтаря. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Добыча балтийского янтаря ведётся открытым карьерным способом. Самоцвет залегает на глубине 40-50 метров под слоем пустых пород. Их снимают с помощью экскаваторов и складируют в карьере для последующей рекультивации месторождения. Эта часть подготовительной работы ведётся круглый год.

К непосредственной добыче комбинат приступает в тёплое время года, так как технологический процесс включает использование воды, замерзающей при минусовых температурах. На этом этапе шагающий экскаватор формирует из ценного грунта семиметровый конус, который размывают струёй морской воды из гидромонитора. Образовавшаяся смесь по трубопроводу поступает на узел извлечения янтаря, где камень очищают от породы и примесей.

«До начала добычных работ мы выполнили плановый ремонт всего оборудования и техники. Это позволит сократить риски аварийных поломок и придерживаться плана добычи. За стартовую смену было добыто 1,116 тонны доведенного янтаря, — рассказал главный инженер Александр Смирнов. — Как правило, содержание камня в породе неравномерное, варьируется от 1,55 до 2,1 кг/м3. В южной части месторождения, откуда мы начали работать, оно самое низкое. По мере движения к северному борту содержание янтаря будет расти, а вместе с ним увеличится и ежедневный объем добычи. Например, в прошлом году мы установили рекорд в 8,7 тонн янтаря за одну смену. Планируем достигнуть таких показателей во второй половине лета и завершить сезон в ноябре у северной части месторождения».