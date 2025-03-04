В России предложили утвердить перечень игрушек и игр для детсадов

Все новости по теме: Образование

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов предложил утвердить перечень игр и игрушек для детских садов, а также законодательно закрепить процедуру экспертизы игрушек. Об этом пишет «Интерфакс» во вторник, 4 марта.

«Нам нужны игрушки, которые воспитывают и развивают детей в наших традициях. Необходимо утвердить перечень игр и игрушек, выполняющих воспитательную роль, которые должны быть в дошкольных учреждениях», — сказал Кравцов на заседании оргкомитета всероссийского конкурса «Родная игрушка».

Он подчеркнул, что сегодняшняя процедура добровольной сертификации игрушек и игр недостаточно эффективна.

«Предлагаю законодательно закрепить процедуру экспертизы игрушек. Мы готовы эту функцию рассмотреть — у нас есть соответствующие научные учреждения. Эта мера позволит нам поддержать отечественного производителя», — добавил министр.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter