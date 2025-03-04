В России предложили утвердить перечень игрушек и игр для детсадов

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов предложил утвердить перечень игр и игрушек для детских садов, а также законодательно закрепить процедуру экспертизы игрушек. Об этом пишет «Интерфакс» во вторник, 4 марта.

«Нам нужны игрушки, которые воспитывают и развивают детей в наших традициях. Необходимо утвердить перечень игр и игрушек, выполняющих воспитательную роль, которые должны быть в дошкольных учреждениях», — сказал Кравцов на заседании оргкомитета всероссийского конкурса «Родная игрушка».

Он подчеркнул, что сегодняшняя процедура добровольной сертификации игрушек и игр недостаточно эффективна.

«Предлагаю законодательно закрепить процедуру экспертизы игрушек. Мы готовы эту функцию рассмотреть — у нас есть соответствующие научные учреждения. Эта мера позволит нам поддержать отечественного производителя», — добавил министр.