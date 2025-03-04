Подрядчик готов достроить участок Приморского кольца до Янтарного раньше срока

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Подрядчик готов завершить работы на VII и IX очередях Приморского кольца раньше срока. Об этом рассказал министр развития инфраструктуры Калининградской области Александр Рольбинов в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте».

«От Светлогорска дорога идёт в сторону Янтарного до Поваровки. Сейчас этот этап реализуется. Срок завершения этого этапа стоит по плану до 2029 года, но есть все возможности завершить его раньше. Поэтому сейчас решаем вопрос с федеральным бюджетом о том, чтобы те деньги, которые запланированы до 2029 года, чтобы их можно было сдвинуть, условно говоря, „влево“. Подрядчик готов выполнить эти работы быстрее», — сказал Рольбинов.

Речь идёт об участке длиной 12,4 км от подъезда к Светлогорску до автомобильной дороги «Переславское — Круглово» возле Янтарного. Работы по двум контрактам общей стоимостью 17 млрд рублей выполняет компания «ВАД». Предусмотрено строительство четырехполосной дороги, трёх транспортных развязок, четырёх туннелей и двух мостов. Изначально предполагалось, что работы будут выполнены до ноября 2026 года.

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