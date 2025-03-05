Под Зеленоградском планируют выделить землю для разведения лошадей и коз

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Глава администрации Зеленоградского муниципального округа Сергей Кошевой принял решение о выделении земли в районе посёлка Мельниково для устройства конефермы и фермы по разведению коз. Соответствующая информация размещена в Telegram-канале газеты «Волна».

С просьбой о поддержке проекта к Сергею Кошевому на личном приёме граждан обратилась вдова участника спецоперации. У женщины, как уточняется, есть ветеринарное образование, а также опыт разведения, содержания и тренировок спортивных лошадей.

Сергей Кошевой поручил земельному управлению подобрать земельный участок для безвозмездной передачи в собственность для развития указанного направления животноводства. Однако обратившейся сначала необходимо завершить процедуру регистрации крестьянско-фермерского хозяйства, которую она уже начала.

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