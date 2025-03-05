Исследование: половина россиян получают новости из телевизионных передач

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Половина россиян получают новости из телепередач. Этот показатель за последние 15 лет снизился в 1,7 раза. Это следует из опубликованных в среду результатов исследования ФОМ.

Как отмечает ФОМ, в 2010 году новости из телепередач получали 87% россиян, в 2025 году этот показатель составил 51%. При этом значительная часть телезрителей приходится на возраст старше 46 лет. 42% респондентов сообщили, что пользуются новостными сайтами в интернете (в 2010 году этот показатель составлял 13%), 29% узнают о событиях из социальных сетей, форумов, мессенджеров и блогов (4% соответственно).

За 15 лет снизилось число тех, кто узнавал последние известия из разговоров с родственниками и друзьями — с 22% в 2010 году до 17% в 2025 году. Радио в настоящее время слушают 8% опрошенных (19% в 2010 году), газеты читают 6% (21% в 2010 году).

Опрос проводился 14–16 февраля 2025 года в 51 субъекте РФ, в нём участвовало 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

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