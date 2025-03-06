МВД: делясь деталями своей жизни в открытых соцсетях, вы привлекаете мошенников

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Данные, опубликованные в открытых соцсетях, могут привлечь внимание мошенников. Об этом предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России, пишет ТАСС.

«Не делитесь деталями своей жизни в открытых соцсетях. Пост о ремонте авто, поездке, крупной покупке — сигнал для злоумышленников. <...> Мошенники охотятся за информацией, которая поможет им обманывать. Чем меньше данных в открытом доступе — тем им сложнее», — подчеркивают в полиции.

Чтобы защитить личную информацию от злоумышленников, правоохранители также советуют не сообщать свои персональные данные по телефону. Кроме того, следует внимательнее относиться к звонкам, если в ходе разговора требуют срочную оплату за какой-либо товар или услугу.

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