До +18°C и без сильного ветра: прогноз погоды в Калининграде на выходные

Жителей Калининграда и области ждёт сухое, солнечное и аномально тёплое окончание недели. Такой прогноз дали в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«На фоне ослабления барического градиента ветер окончательно стихнет и не будет тревожить до конца недели. Теперь мы в „куполе“ тропической воздушной массы в азорском антициклоне, а значит погода будет стабильной — преобладание чистого неба с небольшой перистой облачностью, слабый ветер, прохладные в условиях радиационного выхолаживания ночи (до слабых заморозков по области) и очень тёплые дни с температурами до +15...+17°C (а местами возможно и до +18°C!). При этом возможны погодные „сюрпризы“ на побережье в виде бризовых туманов», — говорится в сообщении.

В субботу ночью в Калининграде и области 0...+3°C (местами до −1°C), ночью и утром по области возможен туман. Днём до +13...+16°C (местами до +17°C), на побережье +5...+14°C. В Калининграде и области ясно/малооблачно и без осадков, а на побережье возможен туман/дымка, при котором температура будет значительно ниже, чем по области (+5...+10°C), без осадков, в течение суток туман может настигнуть Калининград. Ветер переменный (с южного/юго-западного в первой половине суток на северный/северо-западный/северо-восточный во второй), слабый (2-5 м/с).

В воскресенье ночью 0...+4°C по области (теплее у побережья), местами до 0...-2°C, малооблачно/переменная облачность, ночью и утром возможны туманы, без осадков. Днём в Калининграде и области до +13...+16°C (местами до +17°C), малооблачно/переменная облачность (верхнего яруса), без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 3-6 м/с.

Аномальное тепло, согласно предварительному прогнозу, задержится в регионе до понедельника. Во вторник повысится вероятность дождей. В среду синоптики ожидают «внушительное похолодание». «К нам протянется периферия гренландского антициклона, вдоль которой „хлынет“ поток арктического воздуха. Циркуляция воздушных масс быстро сменится с южной на северную, во второй половине недели днём вряд ли будет выше +4...+6°C, а ночами вероятны и заморозки (0...-3°C) — температурный фон станет умеренно-прохладным относительно нормы. Примечательно, что некоторые сценарии не исключают и осадки в виде снега! В общем, погода в марте явно не будет скучной», — заключили метеорологи.