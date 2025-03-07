На создание 5 комплектов оборудования для «умных» спортплощадок выделяют 60 млн

На выполнение работ по изготовлению и монтажу пяти комплектов спортивно-технологического оборудования для создания «умных» спортивных площадок выделили 60 млн рублей. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.



Способ осуществления закупки — конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, заказчиком является ГАУ «Центр спортивной подготовки сборных команд».

Доставку и монтаж изготовленных комплектов должны осуществить по следующим адресам:

Гвардейск, ул. Калининградская, д.16;

Гурьевский район, п. Некрасово, ул. 1 мая, д.17;

Балтийск, ул. Ушакова, д.32;

Мамоново, ул. Таможняя, д.7;

Калининград, ул. Гайдара, д.17-27.

В один комплект входит перечень спортивно-технологического оборудования: уличные тренажеры «жим ногами», «жим от груди», комплект для воркаута, ограждение 32×19 м с футбольными воротами, баскетбольными стойками и стойками для волейбола с сеткой, а также трибуна на 25 мест.