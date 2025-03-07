Суд оштрафовал иностранца, пытавшегося незаконно пересечь границу России

Багратионовский районный суд признал виновным иностранца, который пытался незаконно пересечь госграницу России. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Калининградской области.

Нарушителем оказался 22-летний иностранный гражданин. Он прибыл из Красноярска, намереваясь попасть в страны Евросоюза. Приехав на автобусе в Багратионовск, мужчина попытался пешком перейти российско-польскую границу вне действующих пунктов пропуска.

«Багратионовским районным судом Калининградской области иностранец признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 322 Уголовного кодекса Российской Федерации, — говорится в сообщении, — Мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 60 тысяч рублей».