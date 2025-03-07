«Калининград-ГорТранс» заказывает брендирование транспорта ко Дню Победы за 6 млн

«Калининград-ГорТранс» заказывает брендирование транспорта ко Дню Победы за 6 млн
Скриншот приложения к закупке
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АО «Калининград-ГорТранс» выделяет 6 608 300 рублей на оказание услуг по брендированию транспортных средств к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Способ осуществления закупки — аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. Заявки принимаются до 9:00 10 марта, дата подведения итогов — 11 марта.

Подрядчик должен изготовить и согласовать дизайн-макет и наклейки по предоставленному образцу, нанести их на транспортные средства, а затем снять. Брендировать планируется 166 автобусов, 48 троллейбусов и 30 трамваев.

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