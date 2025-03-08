Погода в Калининградской области 8 марта

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Погода в Калининградской области 8 марта

Днём в субботу, 8 марта, в Калининграде ожидается малооблачная погода без осадков. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха составит +15°C. Атмосферное давление — 762 мм, ветер ожидается западный, 1 м/с. Вероятность осадков — 0%.

На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём +12°C, на востоке области +17°C. Ночью на побережье ожидается +2°C, а в районах восточнее возможны заморозки. На всей территории осадков не ожидается.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в субботу ясно. Температура утром +1,4°C, днём +14,3°C, вечером +6,7°C. Влажность составит 80%, давление — 764 мм.

В телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают, что 8 марта «днём до +13...+16°C (местами до +17°C), на побережье +5...+14°C. В Калининграде и области ясно/малооблачно и без осадков, а на побережье возможен туман/дымка, при котором температура будет значительно ниже, чем по области (+5...+10°C), без осадков, в течение суток туман может настигнуть Калининград. Ветер переменный (с южного/юго-западного в первой половине суток на северный/северо-западный/северо-восточный во второй), слабый (2-5 м/с)».

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