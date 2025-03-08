Проект многоквартирного дома возле моря в Янтарном прошёл экспертизу. Информация об этом содержится на сайте ГИС ЕГРЗ.
Строительство объекта запланировано на улице Лесной на земельном участке с кадастровым номером 39:22:010019:401. Проектную документацию для работ подготовило ООО «Нимб — Проект», зарегистрированное в Калининграде. Застройщиком значится Александр Главацкий.
Экспертной организацией выступил ООО «Стройтехнология» из Москвы. Юрлицо вынесло положительное заключение проекту строительства дома. Решение негосударственной экспертизы внесли в реестр 7 марта.