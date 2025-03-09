На калининградских озёрах появились вендинговые аппараты для кормления птиц (фото)

На калининградских озёрах появились вендинговые аппараты для кормления птиц (фото)
Фото предоставлено очевидцем
Все новости по теме: Город

В Калининграде на берегу двух водоёмов появились вендинговые аппараты с безопасным кормом для птиц. О том, что итоги конкурса на их размещение были подведены ещё в январе этого года, «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе городской администрации.

За установку каждого из пяти аппаратов на Нижнем пруду частный предприниматель Иван Ламзин заплатил 6308 рублей. Аренда аппарата на берегу озера Поплавок обошлась чуть дешевле — в 5424 рубля. Срок аренды по каждому из шести аппаратов — два года (он истекает 15 января 2027 года).

В ноябре прошлого года администрация Советска сообщала, что специализированные аппараты для кормления птиц появились и там (их установкой также занимался Иван Ламзин).

«К сожалению, кормление хлебом — одна из причин гибели птиц: попав в желудок, мякиш начинает „бродить“ и способствует развитию грибковых заболеваний, — предупреждали власти муниципалитета. — Теперь и в Советске можно воспользоваться специализированным аппаратом и покормить водоплавающих комбикормом: оплатить порцию возможно только безналичным расчётом».

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter