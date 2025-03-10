В Краснознаменском округе выставили на торги здание дома культуры

Фото: сайт ГИС «Торги»

Администрация Краснознаменского муниципального округа выставила на торги здание дома культуры в посёлке Узловое. Извещение о приватизации имущества опубликовано на сайте ГИС «Торги».

Продаже подлежит нежилое здание общей площадью 298,7 кв.м с кадастровым номером 39:06:050106:328, расположенное по адресу: ул. Советская, дом 6. Начальная цена объекта — 2 476 666,67 руб. Шаг аукциона — 74 300 руб. (3% от начальной стоимости). Размер задатка — 247 666,67 руб. (10%).

«Отопление здания автономное (твердотопливное). Имеется возможность подключения к центральному газоснабжению», — говорится в описании лота. Материал наружных стен здания — кирпич. Количество надземных этажей — один. Указанный срок ввода в эксплуатацию — до 1945 года. Кадастровая стоимость — 2 190 573,2 руб.

Сроки подачи заявок для участия в торгах — с 10 марта по 9 апреля 2025 года. Аукцион планируют провести 14 апреля. Победителем признаётся участник, предложивший наиболее высокую цену имущества.