В Калининграде хирурги провели операцию по удалению опухоли весом более 5 кг

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Врачи второго хирургического отделения Областной клинической больницы избавили пациента от опасной опухоли весом более 5 килограммов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Калининградской области в понедельник, 10 марта.  

Пациент поступил в приёмный покой с подозрением на патологию печени, жалобами на тянущие боли в пояснице справа и высокую температуру тела до 39°. В ходе дообследования специалисты выявили огромную опухоль забрюшинного пространства справа. Новообразование сдавливало внутренние органы и представляло серьезную угрозу для жизни мужчины. 

После проведения консилиума пациента перевели во отделение второй хирургии, затем прооперировали. Операцию провели хирурги Алексей Евтихов и Олег Азаренков. В результате гистологического исследования удаленной опухоли определили, что это забрюшенная саркома. По словам Алексея Евтихова, это редкое заболевание. Им чаще болеют люди старше 50 лет, а опухоли таких размеров встречаются изредка, один-два раза в год. 

Отмечается, что индивидуальный подход к каждому этапу операции позволил минимизировать кровопотерю и сохранить пациенту почку.

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