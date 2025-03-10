СМИ: регионы получат допсредства на закупку лекарств людям с редкими болезнями

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности 10 марта одобрила законопроект Минздрава, который предусматривает допфинансирование для регионов из федерального бюджета, если этим субъектам не хватает денег на закупку лекарств для людей с редкими (орфанными) заболеваниями. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на три источника.



Законопроект Минздрава предусматривает поправки в закон об основах охраны здоровья граждан России. Согласно актуальной редакции закона, обеспечение граждан лекарствами для лечения жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких заболеваний осуществляется за счет бюджета региона, подчеркнул председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев.

Он отметил, что Правительство наделяется полномочием устанавливать порядок и критерии подтверждения того факта, что власти региона не могут обеспечить нуждающихся лекарственными препаратами с помощью собственных средств. Белый дом также разработает условия и порядок предоставления финансовой поддержки из федерального бюджета, дополнил председатель АЮР.

Всего в России зарегистрировано 21 615 человек, которые страдают орфанными заболеваниями, следует из пояснительной записки к законопроекту. Средняя стоимость терапии одного такого пациента составляет 2,76 млн руб. в год, уточняется в документе. Таким образом, реализация законопроекта Минздрава может потребовать до 6,5 млрд руб. Всего в перечень орфанных заболеваний входит 297 болезней.

Законодательная инициатива Минздрава согласована с Минфином, Минэкономразвития, Минюстом и Счетной палатой, следует из пакета документов к проекту.

Свой законопроект Минздрав разработал после постановления Конституционного суда (КС) от 26 сентября 2024 г. В документе наивысшая инстанция обязала законодателей разработать резервный механизм для оперативного предоставления лекарств больным жизнеугрожающими редкими заболеваниями, если региональным властям не хватает бюджетных средств на закупку таких препаратов. Суд также признал, что сейчас отсутствует механизм передачи уже закупленных лекарств или выделенных бюджетных средств в случае, если гражданин переехал из одного субъекта в другой, из-за чего создается дополнительная нагрузка на региональные бюджеты.