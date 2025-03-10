Беспрозванных поручил убирать сухостой в муниципалитетах из-за палов травы

Беспрозванных поручил убирать сухостой в муниципалитетах из-за палов травы
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Ситуация с палами травы, сложившаяся в Калининградской области, вызвала беспокойство у губернатора Алексея Беспрозванных. В понедельник, 10 марта глава региона провел совещание по обеспечению пожарной безопасности в регионе, по итогам которого поручил «усилить работу в муниципалитетах по уборке сухостоя, земельному контролю и мониторингу обстановки».

Как сообщает пресс-служба правительства региона, с начала года палы травы охватили площади более 300 га, а региональный отряд государственной противопожарной службы и обеспечения мероприятий гражданской обороны только в минувшие выходные осуществил 32 выезда на тушение палов травы.

«Ситуация с травяными пожарами в области вызывает серьезную обеспокоенность, — заметил губернатор. — Наша задача — консолидировать усилия всех служб и муниципалитетов, чтобы минимизировать риски и защитить жизни и имущество граждан. Введение особого противопожарного режима — необходимая мера, но она требует сознательного отношения и ответственности от каждого жителя. Соблюдение правил пожарной безопасности, оперативное информирование о возгораниях — залог общей безопасности. Мы будем жестко контролировать ситуацию и привлекать к ответственности нарушителей».

Также в ходе совещания Беспрозванных обсудил с подчинёнными мероприятия по подготовке земель лесного фонда к пожароопасному сезону.

«Министр природных ресурсов и экологии Калининградской области Оксана Астахова отметила, что в настоящий момент на данных территориях ни одного возгорания не зафиксировано, — сообщает пресс-служба правительства области. — Разработаны и утверждены планы по профилактике и тушению лесных пожаров на 2025 год. В лесничествах созданы оперативные штабы реагирования».

Напомним, что с 10 марта до 31 мая на территории Калининградской области будет действовать особый противопожарный режим. Начиная с минувших выходных на территории всех муниципальных образований проходят рейды по соблюдению правил пожарной безопасности, выявлению нарушителей, в которых задействованы все сотрудники управления надзорной деятельности и профилактической работы.

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