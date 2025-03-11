По факту обрушения стены аварийного дома в Константиновке проводят проверку (фото)

Прокуратура Гурьевского района проводит проверку по факту обрушения стены аварийного дома в посёлке Константиновка. Об этом сообщила пресс-служба областного ведомства.

«По предварительным данным, в ночь на 8 марта текущего года в жилом доме по ул. Центральная в посёлке Константиновка Гурьевского района, признанном аварийным и подлежащим расселению, произошло обрушение стены. На момент происшествия в доме проживали три семьи, квартиры которых находятся в собственности граждан», — говорится в сообщении.

По результатам проверки сотрудники прокуратуры дадут оценку своевременности принятия администрацией муниципального округа мер к расселению жителей.