Жителям Зеленоградска предлагают выбрать место для установки янтарного кота (фото)

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Жителям Зеленоградска предлагают выбрать место для установки янтарного кота. Об этом администрация муниципалитета сообщила на своём сайте.

Опрос запустили на портале государственных и муниципальных услуг. Он продлится до 31 марта 2025 года. Так, жителям Зеленоградска предлагают установить янтарного кота возле «Мурариума», в 3-м Московском переулке, а также предложить своё место.

Администрация округа пояснила, что опрос анонимный и его результаты представляются в обезличенной форме в виде статистики. Пройти его можно по ссылке.

«Автором янтарного кота стал мастер Сергей Куршанов. Высота кота достигает 240 см, для его изготовления использовано 182 кг янтаря. Работа велась в течение трех лет», — говорится в сообщении.

Фото: администрация Зеленоградского округа

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