Жителям Зеленоградска предлагают выбрать место для установки янтарного кота (фото)

Жителям Зеленоградска предлагают выбрать место для установки янтарного кота. Об этом администрация муниципалитета сообщила на своём сайте.

Опрос запустили на портале государственных и муниципальных услуг. Он продлится до 31 марта 2025 года. Так, жителям Зеленоградска предлагают установить янтарного кота возле «Мурариума», в 3-м Московском переулке, а также предложить своё место.

Администрация округа пояснила, что опрос анонимный и его результаты представляются в обезличенной форме в виде статистики. Пройти его можно по ссылке.

«Автором янтарного кота стал мастер Сергей Куршанов. Высота кота достигает 240 см, для его изготовления использовано 182 кг янтаря. Работа велась в течение трех лет», — говорится в сообщении.

Фото: администрация Зеленоградского округа