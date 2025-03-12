На комитете Заксобрания представили кандидатуру врио бизнес-омбудсмена региона

На комитете Заксобрания представили кандидатуру врио бизнес-омбудсмена региона
Олеся Белая. Изображение: скриншот трансляции заседания комитета Заксобрания
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Комитет по экономической политике и развитию инфраструктуры регионального Заксобрания одобрил кандидатуру Олеси Белой в качестве врио уполномоченного по защите прав предпринимателей. Депутаты рекомендовали областному парламенту рассмотреть её на эту должность на заседании 12 марта.

Кандидатуру Белой представил заместитель полномочного представителя губернатора в Заксобрании Александр Глущенко. Он отметил, что она является кандидатом юридических наук, доцентом и «известным и авторитетным специалистом в области юриспруденции среди научного и экспертного сообщества, а также среди предпринимателей региона и Российской Федерации».

Как рассказала о себе сама Олеся Белая, она три года работала руководителем аппарата уполномоченного по правам предпринимателей. В своей работе она хочет придерживаться принципа преемственности «с тем заделом, который был сделан Светланой Борисовной [Нижегородовой]»

«Безусловно, есть несколько направлений, которые можно было бы улучшить, усовершенствовать. Всегда в этой части есть куда нам стремиться: это и актуализация и оптимизация работы с общественными помощниками, это и, скажем так, более активная работа с муниципальными образованиями и среди субъектов малого и среднего предпринимательства, и представителей микробизнеса. Новое время и новые веяния ставят перед нами новые задачи, в том числе и в работе с самозанятыми. <...> Конечно, хотелось бы наладить работу ещё и по усилению оказания правовой помощи, акцент на правовом просвещении, потому что часто возникают вопросы, которые вызывают непонимание у предпринимателей. <...> Наша главная задача — это командная работа. Хотелось бы, чтобы мы продолжили интеграцию со всеми нашими бизнес-объединениями, и представителями органов власти, чтобы продолжить тот путь, который сделала Светлана Борисовна», — заявила Белая.

Депутаты рекомендовали Заксобранию рассмотреть её кандидатуру на пост врио бизнес-омбудсмена. Заседание регионального парламента пройдёт на следующей неделе. Глущенко дополнил, что полномочия Белой в статусе временно исполняющей обязанности истекут после того, как бизнес-омбудсмена назначат в соответствии с процедурой по федеральному закону.

Как пояснила «Новому Калининграду» Светлана Нижегородова, её работа в статусе уполномоченного по правам предпринимателей истекли 13 июня 2024 года. Она стала бизнес-омбудсменом региона 13 июня 2019 года.

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