В Ботаническом саду зацвели крокусы, рододендрон и белоцветники (фото)

В Калининграде в Ботаническом саду после зимы расцвели крокусы, рододендрон, белоцветники и другие растения. Информация об этом опубликована на сайте БФУ им. Канта.

«В Ботанический сад пришла весна! Приглашаем калининградцев и гостей города насладиться первой красотой после зимы. Расцвели крокусы, иридодиктиумы, кизил, рододендрон ледебура, калина боднантенская, весенники зимние, морозники, подснежники, белоцветники. На удивление, готовится к цветению магнолия — уже набухли почки. Если погода в ближайшее время будет теплой, то цветение продолжится», — рассказала директор сада Светлана Яковлева.

Касса Ботанического сада работает с 10:00 до 17:00. Прогуляться и посмотреть на растения можно с 10:00 до 18:00.