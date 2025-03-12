В кардиоцентре провели сложную операцию мужчине с острым расслоением аорты

Врачи кардиоцентра спасли 53-летнего мужчину из Краснознаменска с острым расслоением аорты, выполнив сложную экстренную операцию. Об этом сообщает региональный минздрав.

22 февраля мужчина внезапно почувствовал боль за грудиной и вызвал скорую помощь. С подозрением на острый коронарный синдром его доставили в кардиоцентр. После ряда проведённых обследований специалисты диагностировали острое расслоение аорты. 23 февраля операционная бригада, возглавляемая кардиохирургом Юрием Шнейдером, провела мужчине сложную комбинированную операцию на открытом сердце с искусственным кровообращением.

«Расслоение аорты у пациента было масштабным и охватывало практически всю аорту, а это очень редкая клиническая ситуация. В любой момент самый крупный сосуд организма мог прорваться в любом месте, а это быстрая массивная кровопотеря, которая в подавляющем большинстве случаев заканчивается летальным исходом, — рассказал Шнейдер. — Мы выполнили протезирование аортального клапана сердца, протезирование восходящего отдела, дуги аорты, брахиоцефального ствола, сонной и подключичной артерий с имплантацией стент-графта в нисходящую аорту. В ходе вмешательства применили ряд методик, разработанных в нашем центре и успешно внедренных в кардиохирургическую российскую практику. Установили пациенту отечественный стент-графт, который сконструирован томскими коллегами и производится на заводе „Мединж“ в Пензе».

Операция длилась шесть часов и прошла успешно. Через два дня пациент был переведен из отделения анестезиологии-реанимации в обычную палату. Сейчас он хорошо себя чувствует и готовится к следующему этапу реабилитации.