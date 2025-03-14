В Черняховске решили провести реформирование больниц

Все новости по теме: Медицина

В Черняховске в соответствии с распоряжением облправительства проводится объединение государственных лечебных учреждений. Об этом говорится в пресс-релизе министерства здравоохранения Калининградской области.

В результате две медицинские организации — стоматологическая поликлиника и инфекционная больница — войдут в состав местной центральной районной больницы. По словам министра здравоохранения региона Сергея Дмитриева, «именно мнения жителей муниципалитета легли в основу данного решения». Помимо этого, руководитель ведомства отметил, что слияние указанных учреждений позволит максимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы.

«В рамках одного юридического лица жителям будет легче попасть на госпитализацию и поликлинический прием, — добавил Сергей Дмитриев. —Помимо этого, единое управление тремя структурными подразделениями позволит сделать медицину Черняховска более централизованной и пациентоориентированной».

Сообщается, что в 2024 году в Черняховскую больницу приехали на работу из других российских регионов пять квалифицированных врачей и 20 сотрудников среднего медицинского персонала. Кроме того, центральная районная больница в этом году получила новый рентген-аппарат, в течение года планируют установить маммограф, а также обновить ограждения в инфекционной больнице и ЦРБ. Предполагается ремонт пищеблока стационара, до конца 2030 года в муниципалитете запланирована установка шести новых ФАПов.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter