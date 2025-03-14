В Черняховске решили провести реформирование больниц

В Черняховске в соответствии с распоряжением облправительства проводится объединение государственных лечебных учреждений. Об этом говорится в пресс-релизе министерства здравоохранения Калининградской области.



В результате две медицинские организации — стоматологическая поликлиника и инфекционная больница — войдут в состав местной центральной районной больницы. По словам министра здравоохранения региона Сергея Дмитриева, «именно мнения жителей муниципалитета легли в основу данного решения». Помимо этого, руководитель ведомства отметил, что слияние указанных учреждений позволит максимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы.

«В рамках одного юридического лица жителям будет легче попасть на госпитализацию и поликлинический прием, — добавил Сергей Дмитриев. —Помимо этого, единое управление тремя структурными подразделениями позволит сделать медицину Черняховска более централизованной и пациентоориентированной».

Сообщается, что в 2024 году в Черняховскую больницу приехали на работу из других российских регионов пять квалифицированных врачей и 20 сотрудников среднего медицинского персонала. Кроме того, центральная районная больница в этом году получила новый рентген-аппарат, в течение года планируют установить маммограф, а также обновить ограждения в инфекционной больнице и ЦРБ. Предполагается ремонт пищеблока стационара, до конца 2030 года в муниципалитете запланирована установка шести новых ФАПов.