В Советске появились стрит-арты шести советских полководцев

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В Советске появились новые световые стрит-арты шести советских полководцев. Об этом сообщила администрация округа в группе «ВКонтакте».

Фасады зданий украсили в рамках подготовки ко Дню Победы. В сообществе опубликованы фотографии с портретами маршалов Георгия Жукова, Константина Рокоссовского и Ивана Баграмяна. При этом, как утверждают власти, проекций в два раза больше.

«Сотрудники муниципального предприятия по благоустройству разместили 6 световых граффити на улицах Ленина, Победы и Смоленской» — говорится в посте.

Фото: администрация Советского округа

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