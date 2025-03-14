В Советске появились стрит-арты шести советских полководцев

В Советске появились новые световые стрит-арты шести советских полководцев. Об этом сообщила администрация округа в группе «ВКонтакте».

Фасады зданий украсили в рамках подготовки ко Дню Победы. В сообществе опубликованы фотографии с портретами маршалов Георгия Жукова, Константина Рокоссовского и Ивана Баграмяна. При этом, как утверждают власти, проекций в два раза больше.

«Сотрудники муниципального предприятия по благоустройству разместили 6 световых граффити на улицах Ленина, Победы и Смоленской» — говорится в посте.

Фото: администрация Советского округа