На завершение строительства пожарной части в Янтарном выделяют 154 млн рублей

На выполнение работ по завершению строительства пожарной части модульного типа на три машино-выезда на улице Железнодорожной в Янтарном выделяют 154 384 578, 69 руб. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.
Заказчиком является ГБУ «Отряд государственной противопожарной службы и обеспечения мероприятий гражданской обороны». Способ определения поставщика — электронный аукцион. Генеральный подрядчик обязан завершить строительство пожарной части до 31 декабря 2025 года и ввести объект в эксплуатацию в марте 2026.Областные власти решили выделить деньги на модульную пожарную часть в Янтарном в 2019 году. В августе 2021 года был заключён контракт на строительство между ГБУ «ОГПС и ГО» и ООО «Кассиопея». Цена составила 140 311 632,64 руб. 10 января 2023 года контракт был расторгнут, по данным сайта госзакупок, в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта. При этом работы подрядчик должен был выполнить не позднее 31 июля 2022 года и ввести объект в эксплуатацию до 31 октября 2022.