На завершение строительства пожарной части в Янтарном выделяют 154 млн рублей

На выполнение работ по завершению строительства пожарной части модульного типа на три машино-выезда на улице Железнодорожной в Янтарном выделяют 154 384 578, 69 руб. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.



Заказчиком является ГБУ «Отряд государственной противопожарной службы и обеспечения мероприятий гражданской обороны». Способ определения поставщика — электронный аукцион. Генеральный подрядчик обязан завершить строительство пожарной части до 31 декабря 2025 года и ввести объект в эксплуатацию в марте 2026.