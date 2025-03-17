В Калининграде директора предприятия ждет суд по обвинению в невыплате зарплаты

Прокурор Центрального района Калининграда утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 44-летнего директора предприятия. Она обвиняется по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы). Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Установлено, что в 2023 году директор предприятия на протяжении 5 месяцев не выплачивала зарплату бухгалтеру организации, размер долга превысил 280 тыс. рублей. В ходе предварительного следствия указанная задолженность, а также компенсация за задержку заработной платы и возмещение морального вреда в общей сумме 424 тыс. рублей были выплачены потерпевшей в полном объеме.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Калининграда для рассмотрения по существу.