Жительница Правдинска через суд «отменила» кредит, оформленный на нее мошенниками

Местная жительница в судебном порядке признала недействительным кредитный договор, оформленный на ее имя мошенниками. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

Женщина обратилась в Правдинский районный суд с иском к АО «Почта Банк» о признании недействительными условий кредитного договора, аннулировании всех записей по нему, а также компенсации ей морального вреда. Она указала, что в сентябре 2024 года с неизвестного номера ей на мобильный телефон позвонил мужчина, представившийся сотрудником Госуслуг. Он сообщил о взломе её личной страницы на портале и предложил поменять пароль. Кроме того, ей позвонили и сообщили о взломе кабинета в «Почта банке». В результате мошеннических действий на имя жещины в личном кабинете банка был оформлен кредит «Автомобильный» на сумму 534 000 рублей под залог транспортного средства. Истица указала, что считает данный договор недействительным, поскольку банк предоставил кредит не ей, а лицу, действующему от ее имени без ее участия. Кроме того, по мнению женщины, действиями неустановленного лица ей причинен моральный вред, так как ее кредитная история испорчена.

Суд пришел к выводу о наличии оснований для признания недействительным договора потребкредита в силу незаключенности, поскольку женщина своей воли на оформление договора с банком не выражала, своими действиями одобрения на совершение сделки не давала. При этом сделка была заключена мошенническим способом, так как непосредственно перед оформлением кредита номер телефона был подключен к системе, а также изменен пароль для входа в систему «Почта Банк-Онлайн». В свою очередь, банк при должной степени внимательности имел возможность заподозрить мошеннические операции.

Решением Правдинского районного суда договор потребительского кредита, заключенный между АО «Почта Банк» и истицей, признан недействительным, на банк возложена обязанность направить в объединенное кредитное бюро соответствующие сведения. Кроме того, с АО «Почта Банк» в пользу женщины взыскана компенсация морального вреда в размере 10 000 руб., штраф в размере 5 000 руб., а также расходы по оплате госпошлины. Решение в законную силу не вступило.