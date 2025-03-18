Миндзрав РФ подсчитал, сколько денег теряет бизнес из-за перекуров работников

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Курение сотрудников наносит существенный материальный урон бизнесу. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко на съезде РСПП, пишет «Интерфакс».

«Курение сотрудников обходится российским компаниям, наши расчеты, в 443 млрд рублей из-за перекуров и снижения продуктивности, — сказал министр, призвав работодателей инвестировать в программы здоровья работников. — Каждый вложенный рубль в корпоративные программы здоровья возвращается девятью. Такие программы не только улучшают самочувствие сотрудников, но и повышают их продуктивность, снижают количество прогулов, улучшают атмосферу в коллективе и укрепляют лояльность компании».

«Укрепление здоровья помогает сохранить не только ценные кадры, но и в целом коллективы, продолжительность активной жизни и одновременно с этим сэкономить деньги. Пример: хронические болезни съедают порядка 4% ВВП, в основном, из-за ранней смертности лиц трудоспособного возраста», — добавил Мурашко.

По данным Всемирной организации труда, почти 2 млн человек в год умирают в мире из-за болезней и травм, связанных именно с трудовой деятельностью, подчеркнул министр.

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