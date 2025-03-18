Калининградская область уступила одному региону в рейтинге зарплат вахтовиков

Калининградская область заняла второе место в рейтинге регионов с самыми высокими зарплатами, предлагаемыми вахтовикам. Его составили аналитики «Авито Работы», изучившие данные платформы за зимние месяцы 2024-2025 годов.

В Калининградской области работникам, готовым отправиться на вахты, в указанный период предлагали в среднем 168 755 рублей в месяц. За год показатель вырос на 26%. Лидером по предлагаемым зарплатам стала пищевая промышленность, где соискатели на вахту могли рассчитывать в среднем на 227 280 рублей в месяц.

Лидером стал Чукотский автономный округ. Там соискателям, готовым отправиться на вахты, предлагали в среднем 170 098 рублей в месяц (+10% за год).

Эксперты рассчитали средние значения зарплатных предложений на основе вилок, указанных работодателями в описаниях объявлений. При этом важно учитывать, что фактический доход может отличаться в зависимости от продолжительности вахты, так как компании предлагают различные графики занятости — например, 15/30/45/60/90 дней.

Напомним, уточнить информацию о наличии вакансий в Калининградской области, а также ознакомиться с резюме от соискателей можно в разделе «Работа» на портале «Новый Калининград».