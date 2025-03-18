Власти начали приём заявок на гранты для продвижения мероприятий в турсфере

Власти начали приём заявок на гранты для продвижения мероприятий в турсфере
Фото: Виталий Невар / «Новый Калининград»
Все новости по теме: Туризм

Областные власти начали приём заявок на предоставление грантов для продвижения мероприятий в сфере туризма. Об этом в своём телеграм-канале написал министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак.

Чиновник отметил, что на это направление власти готовы направить в сумме 30 млн рублей. Участникам конкурса необходимо будет обеспечить софинансирование проекта на 50%. При этом планируемое событие должно стать бесплатным для посещения. Подать заявку на участие можно по ссылке: https://promote.budget.gov.ru/public/minfin/selection/view/e7b8926d-ac6b-4313-9a0e-f77861a642ac?showBackButton=true&competitionType=0.

«Мероприятие может быть культурно-зрелищным, спортивным (на любительском уровне), гастрономическим или совместить сразу несколько форматов. Важно, что посещение событийного мероприятия должно быть бесплатным для посетителей! Количество зрителей должно составить не менее 10 тыс. человек, и пройти событийное мероприятие должно не позднее 20 декабря», — говорится в сообщении министра.

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