Правдинский суд обязал власти провести воду в квартиру пенсионерки и ее сына-инвалида

По иску прокурора Правдинского района суд обязал администрацию муниципального округа подключить жилое помещение к сетям водоснабжения и выполнить ремонт электропроводки. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Ведомство провело проверку по обращению 60-летней местной жительницы о нарушении жилищных прав. Установлено, что пенсионерка и ее сын-инвалид проживают в муниципальной квартире в пос. Мозырь Правдинского района, в которой отсутствует водоснабжение и водоотведение, электропроводка находится в неисправном состоянии. Прокурор района обратился в суд с требованием обязать администрацию муниципального округа устранить допущенные нарушения.

Судом исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме, на администрацию возложена обязанность выполнить работы по подключению жилого помещения к сетям водоснабжения, а также по замене электропроводки. Исполнение судебного решения находится на контроле в прокуратуре района.