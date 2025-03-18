Правдинский суд обязал власти провести воду в квартиру пенсионерки и ее сына-инвалида

Правдинский суд обязал власти провести воду в квартиру пенсионерки и ее сына-инвалида
Фото пресс-службы областной прокуратуры
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По иску прокурора Правдинского района суд обязал администрацию муниципального округа подключить жилое помещение к сетям водоснабжения и выполнить ремонт электропроводки. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Ведомство провело проверку по обращению 60-летней местной жительницы о нарушении жилищных прав. Установлено, что пенсионерка и ее сын-инвалид проживают в муниципальной квартире в пос. Мозырь Правдинского района, в которой отсутствует водоснабжение и водоотведение, электропроводка находится в неисправном состоянии. Прокурор района обратился в суд с требованием обязать администрацию муниципального округа устранить допущенные нарушения.

Судом исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме, на администрацию возложена обязанность выполнить работы по подключению жилого помещения к сетям водоснабжения, а также по замене электропроводки. Исполнение судебного решения находится на контроле в прокуратуре района.

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