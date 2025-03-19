На организацию проекта «Творческий Калининград» выделяют более 800 тыс. рублей

Комитет по социальной политике горадминистрации готовится к поиску подрядчика для оказания услуг по организации и проведению проекта «Творческий Калининград». Анонс закупки опубликован на сайте регионального центра торгов.

В рамках проекта планируют провести четыре мероприятия: «День молодёжи», «Молодёжный музыкальный конкурс «ВЗвуке», «Городской литературный конкурс» и «Итоги года в сфере молодёжной политики». Услуги оценили в 107, 200, 100 и 400 тыс. рублей соответственно. Общая стоимость работ — 807 тыс. рублей. Финансирование рассчитано на 2025 год. Даты подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.