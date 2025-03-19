«Морская спасательная служба» сдаёт в аренду комплекс зданий на берегу Преголи (фото)

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Фото: сайт ГИС «Торги»

Калининградский филиал ФГБУ «Морская спасательная служба» сдаёт в аренду имущественный комплекс из 12 зданий на ул. Запорожской, 1. Извещение о проведении электронного аукциона опубликовано на сайте ГИС «Торги».

Комплекс федерального недвижимого имущества общей площадью 5 920,2 кв. м принадлежит «Морспасслужбе» на праве оперативного управления. Целевое назначение имущества — «под основную производственную деятельность в сфере строительства/развития средств водного транспорта».

Согласно указанным характеристикам одного из зданий площадью 569,3 кв. метра, оно было введено в эксплуатацию в 1972 году. Количество надземных этажей — два. Назначение — административно-офисное. Материал стен — кирпич. Кадастровая стоимость — 19 800 105,58 рубля. Кадастровый номер — 39:15:140902:150.

Начальная цена объекта — 14 634 734 рубля (арендный платёж за год). Шаг аукциона — 731 736,72 рубля (5%). Заявки на участие в торгах принимаются с 19 марта по 8 апреля. Аукцион планируют провести 9 апреля. Срок действия договора — девять лет. Плата вносится ежемесячно.

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