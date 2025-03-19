В Калининграде собираются нанести «турборазметку» на кольцевые перекрестки

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Власти Калининграда планируют нанести «турборазметку» на кольцевые перекрестки областного центра, чтобы обеспечить безопасность автомобилистов и удобную навигацию. Об этом сообщил глава комитета дорожно-транспортной инфраструктуры горадминистрации Антон Романов в ходе эфира центра развития «ГорПросвет» «ВКонтакте».

«Это разметка, которая направляет и ведет автомобиль на кольце, чтобы удобно и безопасно его проехать и свернуть туда, куда нужно», — пояснил Романов. По его словам, это нужно для того, чтобы «человек при заезде на перекресток смог его правильно и безопасно проехать». «Если этого не делать, количество ДТП будет расти, потому что люди сложно ориентируются на кольцевых пересечениях», — отметил чиновник.

Напомним, турборазметку пластиком впервые нанесли в Калининграде на кольце на пл. Василевского в 2018 году. В 2019 году опыт был признан положительным, поэтому такую разметку решили нанести еще на два кольцевых перекрестка в областном центре. По оценке властей, применение разметки позволяет увеличить в среднем на 20-25% скорость прохождения перекрестка.

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