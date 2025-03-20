Власти Черняховского округа: на улице Курчатова появится новый сквер (фото)

В 2025 году в Черняховске на улице Курчатова появится «комфортный» сквер. Информацию об этом опубликовала администрация округа в своем телеграм-канале.

«Сквер должен быть благоустроен к концу июля текущего года, однако вполне вероятно, что он будет готов гораздо раньше», — добавляют власти.

Строительство сквера реализуется в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Согласно проекту, в нём появятся пешеходные дорожки, лавочки и освещение.