ГАИ: оказание услуг в отделении на ул. Борзова временно приостановлено (дополнено)

ГАИ: оказание услуг в отделении на ул. Борзова временно приостановлено (дополнено)
Фото: пресс-служба регионального управления ГАИ
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В МРЭО ГИБДД УМВД России по Калининградской области на ул. Маршала Борзова, 58, временно приостановили приём водителей. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ГАИ.

«19 марта 2025 года с 9:05 в связи с проведением капитального ремонта оборудования ТП −136 прекращена подача электроэнергии, из-за чего в работе информационной системы Госавтоинспекции временно приостановлено оказание гражданам государственных услуг», — говорится в сообщении.

Приём юридических и физических лиц, подавших заявления через Единый портал государственных и муниципальных услуг, обещают провести «в течении сегодняшнего рабочего дня — после возобновления подачи электроэнергии либо в иное удобное время, для указанных лиц — вне очереди».

Дополнено: приём водителей в указанном отделении возобновили.

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