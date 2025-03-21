«Под опекой зоны высокого давления»: прогноз погоды в Калининграде на выходные

Жителей региона ждёт тёплое, солнечное и ветреное завершение недели. В связи с этим возрастает пожароопасность. Такой прогноз дали в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».

По словам синоптиков, «в конце недели регион будет находиться под опекой зоны высокого давления», в связи с чем ожидается преобладание солнечной и сухой погоды. «Коррективы в приятную тёплую погоду внесёт нарастание перепада атмосферного давления между антициклоном и приближающейся циклонической системой с запада: уже в субботу восточный ветер станет умеренным, а в воскресенье сильным: ожидаем порывы до 15-17 м/с по области, что заметно снизит эффективную температуру и комфортность от нахождения на улице. В общем, самыми приятными днями в погодном плане станут пятница и суббота», — говорится в сообщении.

В субботу ночью по области +1...-2°C, переменная облачность и без осадков. Днём в Калининграде и области до +11...+14°C (местами до +15°C), малооблачно и без осадков. Ветер северо-восточный ночью и утром (умеренный: 2-8 м/с), восточный днём и вечером (свежий: 6-9 м/с, в порывах до 11-14 м/с). Атмосферное давление будет понижаться с 769 до 766 мм ртутного столба.

В воскресенье ночью 0...+4°C, малооблачно и без осадков. Днём до +9...+12°C (местами до +13...+14°C), переменная облачность и без осадков. Ветер восточный/юго-восточный, ночью умеренный (4-9 м/с) с порывами до 12-14 м/с, утром, днём и вечером сильный (8-13 м/с), в порывах до 13-17 м/с. Атмосферное давление будет понижаться с 765 до 763 мм ртутного столба.

В первой половине грядущей недели «по-прежнему будет преобладать умеренная воздушная масса, коррективы в температурный фон будет вносить наличие облачности и осадков, предварительно днём можно ожидать около +6...+10°C (при прояснениях до +10...+13°C), ночью слабый »+", при ясном небе нельзя исключать и слабые заморозки«. Помимо этого, на понедельник-вторник повышается вероятность осадков в виде дождя.

«Важно помнить о возрастающей пожароопасности: сухая погода очевидно не обойдётся без палов травы, а сильный ветер на выходные поспособствует быстрому распространению огня, который может переходить на леса, дома и другие объекты. Не жгите сухую траву!», — напоминают метеорологи.