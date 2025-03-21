Жителей региона приглашают пройти медобследования в мобильных комплексах 24 марта

24 марта, в День борьбы с туберкулезом, с 10:00 до 15:00 на территории Калининградской области состоятся мероприятия, направленные на раннее выявление заболеваний бронхолегочной системы, а также профилактику хронических неинфекционных заболеваний. В этот день, в частности, можно пройти флюорографию в специализированных передвижных комплексах или в лечебных учреждениях региона по месту прикрепления. Об этом сообщает региональный минздрав.

«В Калининграде на пл. Победы в этот день будет развернут передвижной мобильный комплекс, где все желающие старше 18 лет смогут не только сделать флюорографию, но и проверить уровень глюкозы в крови и артериального давления, а также получить консультацию врача по медицинской профилактике и диетолога. Кроме того, мобильные комплексы будут работать на главной площади города Гусева, в Центральном парке Пионерского, а также у городской поликлиники в Гурьевске. При этом часы работы мобильного комплекса в Гурьевске — с 8:30 до 13:30», — уточнили в минздраве.