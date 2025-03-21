В Приморском карьере Ростеха установили памятный знак к юбилею победы в ВОВ (фото)

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В Приморском янтарном карьере Ростеха установили памятный знак к юбилею победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Отмечается, что знак «80 лет Победы!» разместили в открытом пространстве на глубине в 50 метров. Для него инженеры-конструкторы спроектировали 12 элементов в форме букв, цифр и ордена Отечественной войны на Георгиевской ленте. Конструкции изготовили из металла в ремонтно-механическом цехе Янтарного комбината.

Сама надпись весит более шести тонн, а её размер составляет 6 на 45 метров. В релизе также сообщается, что конструкция способна выдержать порывы ветра до 30 м/с. Она будет находиться в карьере в течение 2025 года.

«Калининградский янтарный комбинат своим появлением обязан Великой Победе. Предприятие было создано в 1947 году на базе Кенигсбергской янтарной мануфактуры. Поэтому юбилейный год окончания войны для нас особенно важен. На предприятии он проходит под слоганом „Янтарная сила России: от Победы к победам“. В год 80-летия Победы мы хотим еще раз напомнить нашим посетителям об истории развития предприятия и пригласить всех на нашу смотровую площадку сделать уникальную фотографию композиции с высоты птичьего полета», — заявил генеральный директор предприятия Михаил Зацепин.

Фото: Калининградский янтарный комбинат

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