В Янтарном планируют обустроить зону отдыха вокруг пруда (фото)

Изображения: сайт администрации Янтарного городского округа

Комитет по управлению имуществом Янтарного городского округа готовится к поиску подрядчика для благоустройства новой зоны отдыха. Анонс закупки опубликован на сайте регионального центра торгов.

Работы запланированы в границах сквера у домов 110В, 102, 102В, 102Г и 100 на ул. Советской и спортивной площадки. Проект победил в голосовании по выбору общественной территории для благоустройства в 2025 году. В рамках «создания общественного центра микрорайона» запланированы «обустройство зоны отдыха вокруг пруда с установкой декоративных газонов со встроенными скамейками, устройство автопарковок, ярмарочного пространства с перспективой строительства отдельно стоящих торговых павильонов, площадки для кафе и детской площадки для семейного отдыха».

На работы выделяют 10 млн рублей. Финансирование рассчитано на 2025 год. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.