Власти Зеленоградска взыскали 6 млн руб. с фирмы за задолженность по аренде земли

Власти Зеленоградска взыскали 6 млн руб. с фирмы за задолженность по аренде земли
Фото: Денис Туголуков / «Новый Калининград»

Власти Зеленоградского округа взыскали с юридического лица более 6 млн рублей за задолженность по аренде земельного участка. Об этом сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Власти округа обратились в Арбитражный суд региона с иском к юрлицу, название которого не указано, с требованием взыскать с него задолженность и пени. Требуемая сумма составила почти 6,3 млн рублей. Отмечается, что задолженность предприятия образовалась в связи с несвоевременной оплатой аренды земельного участка.

«Решением Арбитражного суда Калининградской области от 19 марта исковое заявление Администрации удовлетворено, с ООО взыскана задолженность по арендной плате в размере 6 180 000 рублей и пени в размере 77 250 рублей», — говорится в сообщении администрации Зеленоградска.

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