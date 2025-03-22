Опрос: почти половина калининградцев общается с коллегами вне рабочего процесса

Опрос: почти половина калининградцев общается с коллегами вне рабочего процесса
Фото: Виталий Невар / «Новый Калининград»
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43% жителей Калининграда общаются с коллегами не только в рамках рабочего процесса. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого сервисом SuperJob с 6 по 18 марта 2025 года.

Эта группа регулярно встречается с коллегами вне рабочей обстановки. Ещё 1% респондентов недавно начал общаться с коллегами за пределами офиса. Самыми популярными местами для подобных встреч стали кафе, рестораны и парки. Каждый четвёртый калининградец (25%) не общается с коллегами после работы, ссылаясь на разделение личной и профессиональной жизни.

Чаще всего с коллегами вне работы общаются мужчины (46% против 33% у женщин). Сами женщины говорят, что дружеские встречи остались в прошлом (33% против 28% среди мужчин).

«Калининградцы старше 45 лет чаще проводят время с коллегами в неформальной обстановке, чем те, кто младше. Самыми дружелюбными коллегами оказались горожане с доходом до 50 тысяч рублей: среди них каждый второй (52%) готов общаться с коллегами за пределами офиса. О том, что раньше находили время на встречи с коллегами, а теперь прекратили общение, чаще говорят респонденты с доходом от 50 до 100 тысяч рублей (44%)», — говорится в сообщении.

Напомним, что уточнить информацию о наличии вакансий в Калининградской области, а также ознакомиться с резюме от соискателей можно в разделе «Работа» на портале «Новый Калининград».

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