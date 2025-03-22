Владельцам 15 га земли под Зеленоградском объявили предостережения за зарастание

Региональное управление Россельхознадзора объявило предостережения гражданам за зарастание земельных участков общей площадью 15 га в Зеленоградском округе. Об этом ведомство сообщило в своём телеграм-канале.

Участки расположены на территории бывшего Красноторовского сельского поселения и вблизи посёлка Лесенково. Управление Россельхознадзора отметило, что они зарастают древесной, древесно-кустарниковой и многолетней сорной травянистой растительностью. При сельскохозяйственных работ на землях нет.

«Собственникам объявлены предостережения и предложено провести мероприятия по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания многолетней сорной травянистой и древесно-кустарниковой растительностью», — говорится в сообщении надзорного органа.