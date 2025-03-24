Власти планируют организовать раздельный сбор тары в магазинах до 2026 года

Власти планируют организовать раздельный сбор тары в магазинах до 2026 года
Фото: Виталий Невар / «Новый Калининград»
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Правительство области планирует установить во всех торговых сетях региона автоматы для раздельного сбора тары. Реализовать эту идею рассчитывают до конца следующего года. Об этом в ходе прямого эфира «Центра управления регионом» в понедельник, 24 марта, сообщила министр природных ресурсов и экологии Калининградской области Оксана Астахова.

Фандоматы будут принимать тару от напитков из стекла, пластика и алюминия. Астахова отметила, что жители смогут получить за сдачу вознаграждение. По её словам, таким образом около 15% от общего количества отходов будет сразу отбираться без дополнительных мер.

Министр сообщила, что для реализации плана необходимо на федеральном уровне установить для Калининградской области закон с отдельными требованиями по депозитной системе. «Законопроект в настоящее время разработан и нами совместно с Российским экологическим оператором направлен в Минприроды Российской Федерации для его утверждения, — добавила она. — Если он проходит все ведомства, получает согласование и утверждается, вот с того момента начнется сама реализация. Мы намереваемся, что это должно появиться до конца 2026 года».

Установить в Калининградской области фандоматы для приёма тары за вознаграждение планировали еще в 2022 году. Тогда автоматы планировались в количестве до 45 штук.

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