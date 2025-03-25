Росприроднадзор: в Прибрежном изменили русло реки Новая Преголя (видео)

Росприроднадзор: в Прибрежном изменили русло реки Новая Преголя (видео)
Скриншот видео СЗМУ Росприроднадзора
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Государственные инспекторы Северо-Западного межрегионального Управления Росприроднадзора в ходе выездного обследования выявили природоохранные нарушения в водоохранной зоне реки Новая Преголя в посёлке Прибрежное Калининградской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Установлено, что на землях сельскохозяйственного назначения, находящихся в аренде у физических лиц, проведены земляные работы. Снят плодородный слой почвы. Изменено русло реки Новая Преголя. Проведено дноуглубление. Прибрежная защитная полоса отсыпана строительными отходами. В береговой полосе организовано гидротехническое сооружение — вертикальная стенка из металлического шпунта. Работы осуществлялись без разрешительной документации. Данные действия могут нанести вред окружающей среде», — говорится в сообщении.

Сотрудники ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Северо-Западному федеральному округу» отобрали пробы отходов для определения класса опасности, провели геодезическое обследование для установления объёмов завезённых на участок отходов. «После получения экспертного заключения управление примет процессуальное решение», — отметили в пресс-службе.

Видео СЗМУ Росприроднадзора

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