Укрепить берег на востоке Зеленоградска планируют за 147,5 млн рублей (фото)

Состоялись торги на аварийно-восстановительные работы для защиты 850-метрового участка побережья Балтийского моря в восточной части Зеленоградска. Соответствующая информация опубликована на странице ГБУ «Балтберегозащита» в соцсети «ВКонтакте».

Победителем торгов стала строительная компания ООО «СК „Маяк“», которая согласилась выполнить работы за 147,5 млн рублей при начальной стоимости контракта в 172,5 млн. Указанные источники финансирования — «средства бюджетных учреждений». Работы необходимо завершить до 31 января 2026 года.

«Берегоукрепительные мероприятия будут осуществляться уже хорошо зарекомендовавшим себя комплексным методом с использованием конструктива из ряда деревянных свай, непроницаемого ядра из „биг-бэгов“ и внешней наклонной наброски из защитного крупногабаритного камня. Это поможет предотвратить чрезвычайную ситуацию, связанную с размывом авандюны», — отметили в «Балтберегозащите».