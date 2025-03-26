Губернатор поручил пересмотреть штрафы за пал травы в Калининградской области

Губернатор поручил пересмотреть штрафы за пал травы в Калининградской области
Фото: Виталий Невар / «Новый Калининград»

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных поручил пересмотреть штрафы за пал травы. Об этом он заявил на оперативном совещании регионального правительства в среду, 26 марта.

По словам начальника пожарно-спасательного отряда областного МЧС Родиона Конорева, в 19 муниципалитетах зафиксировали 339 случаев поджога сухой растительности на площади в 563 га. Наибольшее количество палов травы — в Черняховском, Полесском и Краснознаменском округах. Конорев отметил, что все пожары ликвидировали, а переход огня на населённые пункты, предприятия и леса не допустили.

Беспрозванных посчитал, что поджоги сухой растительности необходимо предупреждать, а нарушителей лучше наказывать заранее, чем потом «иметь большие последствия». Их устранения, по словам губернатора, являются дорогими. При этом в результате пала травы возможны также человеческие жертвы. Он поручил Конореву пересмотреть систему штрафов за эти поджоги.

«Подготовьте тогда на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций свои предложения по изменению меры наказания за такого рода нарушения с целью предупреждения. Ну, и профилактическую работу — то, о чём мы с вами говорили — нужно продолжать совместно с главами муниципалитетов. Тогда мне нужно будет информацию подготовить, как это отрабатывается, в том числе — главам муниципалитетов», — заявил Беспрозванных.

Напомним, что с 10 марта до 31 мая на территории Калининградской области действует особый противопожарный режим. На территории всех муниципальных образований проходят рейды по соблюдению правил пожарной безопасности, выявлению нарушителей, в которых задействованы все сотрудники управления надзорной деятельности и профилактической работы.

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