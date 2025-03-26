Власти не дают менять облик памятника архитектуры в Большаково блогеру из Сочи

Власти не дают менять облик памятника архитектуры в Большаково блогеру из Сочи
Фото: Prussia39
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Служба госохраны объектов культурного наследия Калининградской области намерена помешать блогеру из Сочи менять исторический облик объекта культурного наследия, расположенного в посёлке Большаково Славского округа. С жалобой в региональное правительство на Генриха Кремера, заявившего, что дом № 1 на улице Калининградской ему подарили родители, обратилась анонимная пользовательница.

«Скажите, пожалуйста, можно ли менять внешний вид зданий находящихся в статусе ОКН? — написала заявительница. — Я в запрещенной сети наткнулась на двух молодых недоблогеров у которых в руках оказался немецкий дом в статусе ОКН, который находится в Большаково (как они сообщают), и они собираются переделать этот несчастный дом в „тосканском стиле“».

На жалобу отреагировали представители Службы госохраны ОКН, которые подтвердили, что указанный дом действительно является выявленным объектом культурного наследия и подлежит государственной охране.

«Планы переделать дом нереализуемы, — пояснили чиновники. — Все работы на объекте можно выполнять только при наличии согласованной документации и разрешения Службы государственной охраны объектов культурного наследия. Мы такое разрешение на реконструкцию здания с изменением его исторического облика не выдадим».

Ранее блогер Генрих Кремер написал в своём телеграм-канале и на других электронных площадках, что подаренный ему и жене дом имеет площадь 600 квадратных метров, 25 помещений и высокие потолки, однако там «местами нет пола и разваленные стены».

«Мы сделаем из этого здания дом мечты в тосканском стиле, — продолжил блогер. — Вложений здесь не меньше, чем строить дом с нуля. Но такой дом с нуля не построишь. Поэтому того стоит. Каждый этап реставрации я буду показывать в блоге».

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