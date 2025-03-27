«Калининград-ГорТранс» показал новое оборудование для спасения «Корсаров» (фото)

«Калининград-ГорТранс» оснастил свое депо современным аварийно-спасательным оборудованием для работы с низкопольными трамваями «Корсар». Об этом сообщается на сайте предприятия.

Новая техника позволяет оперативно и безопасно возвращать сошедшие с рельсов вагоны на колею. На специально созданной имитационной площадке бригады техобслуживания уже отработали алгоритм действий при аварийной ситуации. Особое внимание было уделено особенностям работы с передней частью вагона «Корсар». Новое оборудование значительно повышает эффективность аварийно-восстановительных работ и гарантирует сохранность дорогостоящей техники при ее возвращении на рельсы, рассказали в «ГорТрансе».



Фото с сайта «Калининград-ГорТранса»